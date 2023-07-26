الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية في مكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان نجران والرياض والشرقية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هناك نشاط للرياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية، حيث توقع أن تشهد مكة المكرمة رياحًا شديدة يصاحبه أتربة مثارة ما يسبب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في عدة مدن في مكة المكرمة.

وتشهد مناطق المدينة المنورة وحائل وجازان رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية في عدة مناطق وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد الرياض موجة حارة مع زيادة درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية، كما تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع زيادة درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن أبرز الظواهر الجوية اليوم الأربعاء تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة العظمى خاصة في الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى في المملكة، فضلاً عن وجود رياح سطحية مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة في الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان.