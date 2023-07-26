الإدارة العامة للمرور تطرح اليوم مزاد اللوحات المميزة عبر منصة “أبشر”

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح المزاد الذي يبدأ اليوم الأربعاء سيستمر حتى غد الخميس، مؤكدة على أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

من ناحية أخرى، نوهت منصة أبشر من أهمية عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب أي معلومات شخصية أو سداد مبالغ مالية.

ما هي منصة أبشر؟

ومنصة أبشر هي المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية السعودية؛ وسبق أن أوضح الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، عبر موقع "تويتر"، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر المنصة.

وتهدف منصة أبشر لتقديم خدمات الوزارة رقميًا وبشكل متكامل للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر الاستفادة من الممكنات التقنية وتسخير التقنيات الحديثة، بما يوفر تجربة مستخدم متميزة عبر خدمات موثوقة ذات أمان وكفاءة عالية.

وحققت منصة أبشر قفزات كبيرة منذ تدشينها عام 2010م، وأصبحت تنافس منصات الحكومات الرقمية على مستوى العالم أجمع، وهي من أوائل المنصات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتوسعت خدمات منصة أبشر من قطاعات وزارة الداخلية السعودية، مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية وغيرها، وصولاً إلى استحداث خدمات جديدة تخدم العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على السواء.