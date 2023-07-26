عائلة مبابي توافق على عرض الهلال التاريخي

كشفت تقارير صحفية عن سعادة عائلة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض الهلال للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي الهلال بعرض قياسي بقيمة 300 مليون يورو لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع كيليان مبابي.

مبابي، الذي كان مستقبله في باريس سان جيرمان موضع تكهنات شديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، سيتقاضى بموجب عقده مع الهلال 700 مليون يورو، وسيكون لمدة عام واحد فقط قبل السماح له أيضًا بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

عائلة مبابي توافق على عرض الهلال

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية نقلا عن الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن عائلة مبابي مستعدة لقبول عرض الهلال التاريخي لضم مبابي، مما سيجعله لاعب كرة القدم الأعلى أجراً على هذا الكوكب.

صرح مبابي سابقًا أنه يكمل ما تبقى من عقده مع باريس سان جيرمان، مما سيسمح له بالانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

لكن صفقة الهلال ستسمح له القيام بذلك أيضا، في الوقت الذي سيكسب فيه الكثير من المال على مدار العام، كما يفعل باريس سان جيرمان.

ولا يزال مبابي يفكر في العرض، ولكن بغض النظر عما إذا كان سيقبله أم لا، يبدو من المرجح أنه سيرتدي قميص ريال مدريد اعتبارًا من الصيف المقبل فصاعدًا.

أزمة بين باريس سان جيرمان ومبابي

ويرفض مبابي تجديد عقده مع سان جيرمان، علمًا بأن العقد ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

لكن سان جيرمان يحاول تجديد عقد النجم الفرنسي أو بيعه في الصيف الجاري للاستفادة من العائد المالي للصفقة، بدلًا من خسارته دون مقابل الصيف المقبل.

وفي خطوة تصعيدية من جانب سان جيرمان، قرر النادي استبعاد مبابي من القائمة التي سافرت إلى اليابان، لخوض الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، حيث يلتقي الفريق نظيره النصر غدًا الثلاثاء في أولى مبارياته هناك.