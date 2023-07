عبر الضحية رقم 100.. ميسي يقود إنتر ميامي لأكبر انتصار في تاريخه (فيديو)

واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بدايته الرائعة مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، وقاده لتحقيق فوز جديد ببطولة كأس الدوريات.

وكان ميسي سجل هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع من مباراة الفريق أمام كروز ازول المكسيكي قبل أيام، وذلك بعد نزوله بديلا في المباراة، التي شهدت أول ظهور له مع انتر ميامي، الذي انتقل إليه هذا الصيف.

إنتر ميامي يفوز على أتلانتا يونايتد برباعية نظيفة

وسجل ميسي هدفين وصنع هدفا ليقود الفريق إلى فوز كبير بنتيجة 4-0 على أتلانتا يونايتد في المباراة الثانية للفريق ببطولة كأس الدوريات.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا الانتصار هو الأكبر في تاريخ نادي إنتر ميامي، بالتساوي مع فوزه على سينسيناتي موسم 2021 بنتيجة 5-1 بالدوري الأمريكي.

كما أنهى ميامي الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف لأول مرة بتاريخ النادي.

ميسي يتألق في فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد

ومنح ميسي هدية جديدة إلى جماهير فريقه الجديد، في ظهوره الثاني؛ حيث سجل الهدفين الأول والثاني في المباراة في الدقيقتين الثامنة و22 من عمر اللقاء.

Busquets 🤝 Messi Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

وأصبح بذلك فريق أتلانتا يونايتد النادي رقم 100 الذي يسجل ضده ميسي، على مدار مسيرته الكروية مع الأندية سواء مع برشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي أو إنتر ميامي.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

فيما أحرز زميله روبرت تايلور الهدفين الآخرين في الدقيقتين 44 و53، وكان الهدف الرابع في المباراة من صناعة ميسي أيضا.

ROBERT TAYLOR BANGER 🚨 Cremaschi with the flick on to Taylor to give us a three goal lead in the 44th minute🤯#MIAvATL | 3-0 pic.twitter.com/8T4ttw5vaY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Taylor bags a brace 2️⃣ Messi sets up Taylor for our FOURTH of the night 👏#MIAvATL | 4-0 pic.twitter.com/ssG8CyqXWu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

وتم استبدال ميسي في الدقيقة الـ78 من عمر اللقاء بقرار من المدرب تاتا مارتينو، لكن الغريب أن جماهير إنتر ميامي بدأت بعدها في مغادرة الملعب.

Fans leaving in masses after Messi was subbed off in the 75th minute 🤯pic.twitter.com/7PwJ2QYClJ — MC (@CrewsMat10) July 26, 2023

وكان الهدف الأول لميسي في المباراة من صناعة اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، زميل ميسي سابقا في برشلونة الإسباني، والذي انتقل إلى انتر ميامي هذا الصيف أيضا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء ارتباطه مع برشلونة.

وانضم ميسي (36 عاما) إلى انتر ميامي في صفقة انتقال حر أيضا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي رفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين في المجموعة الجنوبية الثالثة بكأس الدوريات، ليضمن التأهل إلى دور الـ32، قبل الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها أتالانتا يونايتد مع كروز أزول المكسيكي.