برشلونة يرتدي اللون الأبيض لأول مرة منذ 44 عاما (فيديو وصور)

أعلن نادي برشلونة الإسباني قميصه الثاني للموسم الجديد 2023-2024، والذي ظهر على غير المعتاد باللون الأبيض.

وكان برشلونة تُوج بطلا للدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2022-2023 متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد، ليحصد اللقب لأول مرة بعد غياب 4 مواسم.

وما تردد كشائعات كثيرة خلال الفترة الأخيرة قد تأكد الآن، وهو أن برشلونة سيلعب باللون الأبيض لأول مرة منذ السبعينيات، والذي سيظهر به في المباريات التي يلعبها خارج أرضه.

برشلونة يكشف قميصه باللون الأبيض

وأثار ذلك القميص جدلا واسعا للتشبه بغريمه ريال مدريد الذي يرتدي الأبيض كزي أساسي، وهو ما عرَّضه لهجوم من بعض الجماهير الكتالونية التي ترفض لون الغريم الأزلي.

وكان برشلونة ظهر الموسم الماضي بقميص يقترب من اللون الأبيض، مرتديًا طقمًا رماديًا مع صليب أزرق وأحمر في المنتصف، لكنهم أصدروا الآن قميصًا أبيض وشورت أزرق.

ويحتوي القميص الأبيض على القليل جدًا من التفاصيل الأخرى، مع ظهور الرعاة فقط باللون الأزرق وحافة حمراء في نهاية القميص.

وأصبحت هذه المرة هي الأولى التي يرتدي فيها برشلونة قميصًا أبيض منذ 44 عاما، وتحديدا منذ مواجهة إبسويتش تاون في عام 1979 في بطولة كأس الكؤوس، والتي فاز بها إبسويتش 2-1.

ومن المتوقع أن يظهر برشلونة بذلك القميص الجديد لأول مرة في أول مباراة ودية لهم قبل الموسم الجديد، والتي سيلعبها الفريق الكتالوني ضد أرسنال الإنجليزي في لوس أنجلوس الأمريكية مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو.

لماذا سيظهر برشلونة بالقميص الأبيض؟

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قرر ارتداء الزي الأبيض بعدما أكدت استطلاعات الرأي الجماهيرية التي أجراها عن إعجاب عشاق النادي بالقميص.

بالإضافة إلى العوائد المالية الضخمة الذي سيحققها برشلونة من بيع القميص الأبيض، والتي تعتبر عامل أساسي في قرار ارتداءه في الموسم المقبل، في ظل بحث النادي عن مصادر متعددة للأموال تجعله يتجاوز أزماته المالية.

ماذا قال لابورتا يتحدث القميص الأبيض لبرشلونة؟

عند سؤاله عن لون القميص الأبيض، أوضح خوان لابورتا رئيس برشلونة في تصريحات صحفية سابقة: "ليس كل شيء أبيض يشبه الآخر، القميص يعبر عن بعض تفاصيل برشلونة وهو يحمل ذكرى أحد القمصان الأولى التي ارتداها كرويف".

وأضاف: "العلامات التجارية درست هذا الأمر بالذات، لا ينبغي أن يكون هذا اللون تراثًا لشيء بعينه، إنه برشلونة نفسه ولكن باللون الأبيض".

وأنهى لابورتا قائلا: "لقد رأيت القميص والحواف الحمراء والزرقاء، يبدو جيدًا جدًا، مثالي للعب في الصيف، القميص الرسمي سيكون دائمًا البلوجرانا (الأحمر والأزرق) والقميص الأبيض للحالات التي يتوافق فيها اللون مع زي المنافس".