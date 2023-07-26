المطاعم والمقاهي تتصدر مبيعات نقاط البيع في المملكة بإجمالي 1.58 مليار ريال خلال أسبوع

بلغت قيمة إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع خلال الفترة من 16 إلى 22 يوليو 10.12 مليار ريال، حيث تركَّزَ إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع بالمملكة خلال الأسبوع الماضي في قطاع المطاعم والمقاهي؛ بقيمة 1.58 مليار ريال عبر تنفيذ 46.39 مليون عملية، يليه قطاع الأطعمة والمشروبات بـ 1.52 مليار ريال بعد تنفيذ 39.13 مليون عملية.

وجاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثاً بحجم إنفاق بلغ 1.12 مليار ريال بعد تنفيذ 17.58 مليون عملية، ثم قطاع الصحة بقيمة 672.3 مليون ريال عبر تنفيذ 6.57 مليون عملية.

كما بلغ الإنفاق في قطاع محطات الوقود 665.92 مليون ريال عبر تنفيذ 12.42 مليون عملية، ثم قطاع الملابس والأحذية بقيمة 561.13 مليون ريال عبر 4.31 مليون عملية تم تنفيذها.

وقد تصدرت الرياض المدن السعودية في حجم الإنفاق خلال الأسبوع المنتهي في 22 يوليو الجاري؛ بقيمة 3.24 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.5%عن الأسبوع السابق عبر تنفيذ 46.62 مليون عملية، كما حلت جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.48 مليار ريال بانخفاض نسبته 5.4% من خلال تنفيذ 19 مليون عملية، ثم الدمام بإنفاق بلغ 481.1 مليون ريال من خلال 6.17 مليون عملية تم تنفيذها.