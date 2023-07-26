رئيس بايرن: نعلم بمفاوضات النصر مع ماني

قال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، إن النادي على علم بأن جناح الفريق السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع نادي النصر السعودي بشأن انتقال محتمل.

وذكر هاينر اليوم الأربعاء على هامش زيارته لحاكم طوكيو :"تم إبلاغ بايرن بشأن هذا. ولكنها مازالت مفاوضات مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث".

ويتواجد بايرن حاليا في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد.

ووفقا لصحفية "بيلد" فإن ممثلي النصر سيلتقون مع ممثلي ماني في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير أن نادي النصر، الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدم راتبا شهريا كبيرا لماني. ولدى اللاعب عقد ممتد مع بايرن حتى عام 2025، ولكنه لا يستبعد الرحيل المبكر عن الفريق.

اقرأ أيضا.. النصر يقترب من حسم صفقة ماني بنصف الراتب

وأشار هاينر إلى أنه لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، ولكن تحدثت التقارير الإعلامية عن عرض بحوالي 30 مليون يورو.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي وكانت بدايته صعبة في أول موسم له مع الفريق، حيث عانى من إصابة طويلة أبعدته عن المشاركة في كأس العالم. كما أنه دخل في مشادة مع ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.

ما آخر أخبار مفاوضات النصر مع ساديو ماني؟

ومن المقرر أن يعقد اجتماع في اليابان، اليوم الثلاثاء، بين ممثلي النصر من جهة ومحامي ماني من جهة أخرى، للاتفاق على بنود العقد حسبما كشفت صحيفة "الرياضية".

وأضافت الصحيفة أن عقد صاحب الـ31 عاما مع النصر سيمتد إلى 3 سنوات حتى صيف 2026.

وكشفت مصادر في النصر عن أن الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال اللاعب، سيتولَّى مهمة التفاوض مع إدارة بايرن لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب السنغالي.

ما راتب ساديو ماني مع النصر؟

وسيكون راتب اللاعب 40 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد.

وحاول ساديو ماني رفع قيمة الراتب في البداية إلى 100 مليون دولار، قبل أن يتم الاتفاق في النهاية على تقليصه إلى 40 مليونا فقط.

ما قيمة صفقة تعاقد النصر مع ماني؟

ولم يكن النصر النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع ساديو ماني، حيث تلقى اللاعب عرضين من ناديي بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، وفقا لـ"الرياضية".

وكشفت الصحيفة أن عرض النصر كان ضعف ما قدمه إنتر ميلان وبنفيكا، لكنه في الوقت نفسه سيعمل على تخفيضه إلى أقل من 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تطلبه إدارة بايرن من الأندية التي ترغب في ضم ماني.