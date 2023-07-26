وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية تطلق برنامج “صناعة الباحثة”

أطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالوكالة المساعدة للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية، برنامج صناعة الباحثة.

وأعلنت الوكالة، في بيان لها، بدء التسجيل في البرنامج يوم الإثنين 6 محرم 1445هـ ويستمر لمدة أربعة أيام، وبجوائز مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال.

من جانبها، قالت الوكيل المساعد للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي النسائية، الدكتورة منيرة بنت علي السحيم، إن البرنامج نوعي مهاري يعنى ببناء الباحثات المتميزات في الأبحاث العلمية، وإنتاج الأبحاث والدراسات الرصينة، مع نخبه من الأكاديميين المختصين في البحث العلمي، حيث تعد محفزة لجميع الباحثات والباحثين على استغلال جميع البرامج المقدمة في مكتبة الحرم المكي الشريف.

وأوضحت السحيم أن الهدف من هذا البرنامج أن تكون الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منارة علمية، في نشر العلم النافع والرسالة العلمية والدعوية للحرمين الشريفين وقاصديهما والعالم أجمع، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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