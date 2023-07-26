توقيف 4 أشخاص للاشتباه في تسببهم بـ حرائق الغابات في الجزائر

أعلن النائب العام لدى محكمة بجاية الجزائرية، لزهر حمامدة، عن توقيف 4 أشخاص، من بينهم قاصران، للاشتباه في تسببهم في اندلاع حرائق الغابات التي شهدتها الولاية.

وشهدت بلدة توجة غرب ولاية بجاية، مقتل ائلة مكونة من 6 أشخاص، هم أب وأم و4 أولاد من بينهم رضيع، خلال محاولتهم الفرار على متن مركبتهم عندما حاصرتهم النيران.

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وأوضح النائب العام لزهر حمامدة، أن التحقيقات في اندلاع حرائق الغابات بالولاية سارية، وسيتم تقديم القصر للمثول أمام قاضي الأحداث، فيما سيتم تحويل ملفي الاثنين الآخرين إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد.

وأعلنت السلطات الجزائرية مؤخرًا، تمكنها من احتواء حرائق استعرت في غاباتها، والتي بلغت حصيلتها 34 قتيلا، من بينهم 10 من عناصر الجيش.

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