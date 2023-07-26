بعد فشل العملية الأخيرة.. الاحتلال الإسرائيلي يفكر في شن عملية عسكرية جديدة في جنين

شنت قوات الجيش الإسرائيلي شنت اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 34 فلسطينيًا على الأقل، بعدما داهمت مدن طوباس والبيرة وجنين وبيت لحم ونابلس وطولكرم، واقتحمت منازل خلال حملة تفتيش واسعة.

وفي نابلس وجنين، اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ولم ترد أي أنباء بعد عن سقوط ضحايا أو إصابات.

وفي إطار المناوشات المستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي غيل هغري، بأن العملية العسكرية الأخيرة في جنين لم تصل للنتائج المرجوة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المعلومات الاستخباراتية لم تكن كافية للوصول إلى جميع الأهداف في المخيم.

وأسفرت العملية العسكرية الأخيرة في جنين، عن استشهاد 12 فلسطينيًا ومقتل جندي إسرائيلي في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

عملية عسكرية جديدة في جنين

استمرارًا لتطورات الساحة الفلسطينية، رجحت صحف إسرائيلية اليوم، شن جيش الاحتلال لعملية عسكرية جديدة في مخيم جنين، موضحة أنها لن تكون على نطاق واسع كسابقتها التي أنطلقت في وقت سابق من يوليو الجاري.

وفي هذا الشأن، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين، أمر أصبح لا مفر منه، مشيرة إلى أنها ستكون لساعات قليلة بهدف إحباط البنية التحتية للخلايا المسلحة".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين في جيش الاحتلال قولهم، إن الفصائل الفلسطينية المسلحة في مخيم جنين بدأت بترميم قدراتها، وإنتاج عبوات ناسفة قوية وزرعها، إلى جانب جمع ذخائر جديدة.

وأكد المسؤولون أنه من الضروري شن عمليات عسكرية على مخيم جنين من حين لآخر، بهدف إحباط قدرة المقاومة الفلسطينية.