لماذا فشل الهلال في ضم ميسي؟

كشف فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، الأسباب التي حالت دون دون انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى الهلال.

وكان الهلال يحاول التعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه اختار الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

ورفض ميسي عرضًا تاريخيًا للانتقال إلى الهلال مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو، مفضلًا الانضمام إلى إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأمريكي.

فهد حميد الدين يتحدث عن رفض ميسي عرض الهلال

وقال فهد حميد الدين، في تصريحات مع "بودكاست سقراط"، إن وكيل أعمال ميسي، أوضح لهم أن الأسطورة الأرجنتينية، فضل عرض الفريق الأمريكي، بعد دخول "أديداس" و"أبل" في الصفقة، وحصوله على نسبة من أرباح الشركتين.

وعن عقد ميسي مع الوزارة، حيث يعتبر سفيرا للسياحة السعودية، أعلن الرئيس التنفيذي إمكانية التجديد معه، خاصة أن اللاعب له شعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحديثه عن المملكة هناك، سيساهم في تنشيط السياحة السعودية.

وأشار فهد حميد الدين، إلى إعجاب ليونيل ميسي بـ"السعودية"؛ حيث يرى أن المملكة تستحق الزيارة؛ وهو قام بالفعل بهذا الأمر "مرتين"، قبل أن يوقع العقد مع وزارة السياحة.

كما تحدث حميد الدين عن زوجة ميسي التي تعرضت لانقادات عنيفة من جماهير الهلال، بعد اتهامها بإفساد الصفقة، لرفضها العيش في السعودية.

وقال حميد الدين: "الناس هاجموها المسكينة، أنا جلست معها، وأعتقد أنها ستأتي هي وصديقاتها، للسياحة في المملكة، وبدون ليو أو أي عقد".