“الزكاة” تحدد شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأربعاء عن شروط الإعفاء من الغرامات، وذلك بعد تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2023م.

وحددت الهيئة شروط الإعفاء من الغرامات على النحو التالي: "غرامة التأخر في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية، يكون عبر التسجيل في النظام الضريبي لغير المسجلين، وتقديم الإقرارات واجبة التقديم، وسداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها".

وبشأن غرامات التأخر في سداد الضريبة أو التأخر بتقديم الإقرار الضريبي في كافة الأنظمة الضريبية، تكون عبر سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها، وفيما يخص خرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، تكون عبر سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.

ويتم تقديم الإقرارات واجبة التقديم وسداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها، وذلك عن غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة.

ويمكن تقديم طلب تقسيط المستحقات من الهيئة قبل تاريخ انتهاء المبادرة مع الالتزام بخطة التقسيط المعتمدة دون أن يتم إلغاءها نتيجة لعدم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.

وكانت هيئة الزكاة أعلنت الثلاثاء عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 31 ديسمبر المقبل، موضحة أنه تم تمديد المبادرة التي انتهت في 31 مايو، حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.