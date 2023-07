خطة الـ17 مليار جنيه إسترليني.. هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي؟

ورد أن الدوري السعودي للمحترفين حصل على ميزانية خاصة على مدار سبع سنوات لاستقطاب نجوم العالم، لأمر الذي قد يترك ليفربول أمام قرار صعب بشأن النجم المصري محمد صلاح.

وأنفقت المملكة العربية السعودية بالفعل مبالغ كبيرة لجذب بعض أفضل لاعبي أوروبا هذا الصيف، وكانت البداية من خلال تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير 2023.

كما انتقلت أسماء كبيرة أخرى هذا الصيف إلى الدوري السعودي مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي بانتقالهم إلى الأهلي والاتحاد على الترتيب.

كما حوَّل الدوري السعودي انتباهه الآن إلى كيليان مبابي، الذي يمكن القول أنه أفضل لاعب في العالم، بعدما قدم الهلال عرضًا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب، وهو ما يوافق عليه باريس سان جيرمان.

وحسبما كشف صحفي شبكة "CBS Sports" بن جاكوبس، فإن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية خصصت 17 مليار جنيه إسترليني للانتقالات في دوري روشن للمحترفين من الآن وحتى عام 2030.

