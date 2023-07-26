خطة الـ17 مليار جنيه إسترليني.. هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي؟

ورد أن الدوري السعودي للمحترفين حصل على ميزانية خاصة على مدار سبع سنوات لاستقطاب نجوم العالم، لأمر الذي قد يترك ليفربول أمام قرار صعب بشأن النجم المصري محمد صلاح.

وأنفقت المملكة العربية السعودية بالفعل مبالغ كبيرة لجذب بعض أفضل لاعبي أوروبا هذا الصيف، وكانت البداية من خلال تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير 2023.

الدوري السعودي وجهة نجوم العالم

كما انتقلت أسماء كبيرة أخرى هذا الصيف إلى الدوري السعودي مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي بانتقالهم إلى الأهلي والاتحاد على الترتيب.

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كما حوَّل الدوري السعودي انتباهه الآن إلى كيليان مبابي، الذي يمكن القول أنه أفضل لاعب في العالم، بعدما قدم الهلال عرضًا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب، وهو ما يوافق عليه باريس سان جيرمان.

وحسبما كشف صحفي شبكة "CBS Sports" بن جاكوبس، فإن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية خصصت 17 مليار جنيه إسترليني للانتقالات في دوري روشن للمحترفين من الآن وحتى عام 2030.

The Ministry of Sport have allocated £17bn on Saudi Pro League transfers between now and 2030.💷 pic.twitter.com/pVUzCwEnj5 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2023

ويُزعم أن الدوري السعودي يريد أيضًا التعاقد مع البرازيلي نيمار والكرواتي لوكا مودريتش، مع وضع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا لعام 2024.

هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

ومع استمرار الإنفاق، قد يحتاج ليفربول إلى أن يكون في حالة تأهب قصوى، حسبما ذكر موقع "sportbible"، بسبب خطر فقدان خدمات محمد صلاح.

وأضاف الموقع الإنجليزي أن نجم ليفربول الوحيد الذي لم يتلق عرضًا من الدوري السعودي بعد هو محمد صلاح.

اهتمت فرق الدوري السعودي للمحترفين بالفعل بنجوم ليفربول، حيث أكمل قائد الفريق جوردان هندرسون الكشف الطبي مع الاتفاق، كما يواصل الاتحاد محادثاته لضم البرازيلي فابينيو.

ونقل "sportbible" عن شبكة قنوات الكأس القطرية اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع صلاح في يونيو الماضي، ومع ذلك، يبقى أي ابتعاد عن ليفربول هذا الصيف غير محتمل.

من جانبه، يبدو أن صلاح سعيد في ليفربول، ولجأ إلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في نهاية الموسم الماضي ليعلن عن سعيه لإعادة الريدز إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل 2023-2024.

ورغم ذلك، أوضح المصدر ذاته أن المشكلة بالنسبة لليفربول هي استمرار إنفاق الدوري السعودي للمحترفين كل صيف.

وباعتباره واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لن يكون من المفاجئ للأندية السعودية أن تضغط لمحاولة التوقيع مع مهاجم ليفربول، خاصة أن عقده مع ليفربول ينتهي في عام 2025.

وإذا كان الأمر يتعلق بذلك بحلول وقت الصيف المقبل، فقد يحتاج الريدز إلى اتخاذ قرار بشأن بيع النجم المصري البالغ من العمر 31 عاما والاستفادة من جزء صغير من الميزانية البالغة 17 مليار جنيه إسترليني، أو ما إذا كان بإمكانهم إقناعه بنجاح بالبقاء في انفيلد.