الحرس الرئاسي في النيجر يحاصر الرئيس في قصره

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، أن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي ومقر إقامة الرئيس محمد بازوم في العاصمة نيامي.

وقالت مصادر أمنية، أن الحرس منع العاملين في القصر الرئاسي من الوصول إلى مكاتبهم، كما تم منع الوصول إلى مقارّ الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وتواصلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، مع شخص وصفته بأنه مقرب من الرئيس بازوم، وأكد بدوره أن الرئيس وزوجته بخير، وأن ما يحدث ليس انقلابًا، مشيرًا إلى أنه توتر بسبب "مشكلة مع الحرس الرئاسي".

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء، أنه جاري حاليًا مفاوضات بين الرئيس بازوم وقادة الحرس الرئاسي.

تعد الدولة غير الساحلية الواقعة في غرب إفريقيا واحدة من أكثر الدول عرضة للانقلاب في العالم حيث شهدت أربع دول منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960 بالإضافة إلى العديد من محاولات الانقلاب، وانتخب بازوم عام 2021 رئيسًا للبلاد.