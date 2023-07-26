أمين مجلس التعاون يرحّب ببدء تفريغ حمولة الناقلة “صافر”

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه ببدء إجراءات الأمم المتحدة تنفيذ خطة تفريغ حمولة الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة.

وقال: "انطلاق خطة تفريغ خزان الناقلة صافر سيُسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويمنع حدوث كارثة بيئية في المنطقة في حال تسرُّب النفط الخام"، مشيداً بجهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات، ولقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، على جهودهم لتسهيل عملية التفريغ للناقلة الجديدة (نوتيكا).

وثمّن الدور الذي قامت به الدول المانحة بتوفير الدعم المالي اللازم لهذه العملية، متطلعاً إلى أن تتم عملية التفريغ للناقلة الجديدة بكل يسرٍ وسلالة.