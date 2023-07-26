العدل: 5 ملايين مستفيد من الوكالة الإلكترونية في النصف الأول

أعلنت وزارة العدل، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز najiz.sa خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، إذ بلغ أكثر من 5 ملايين مستفيد.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في تيسير الخدمات على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، إضافة إلى رفع سقف الإنجاز.

كانت وزارة العدل، قد أطلقت مؤخرًا "كتابة العدل الافتراضية"، التي تعد بيئة افتراضية تهدف إلى تقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا عن بعد دون الحاجة لمراجعة المرافق العدلية، بهدف حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد والحصول على خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.

وتسهم الخدمات الجديدة في موثوقية وسرعة الدخول والوصول للخدمات العدلية، من خلال الاستفادة من المزايا والخصائص التي توفرها الأجهزة الذكية.

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