صخرة نانت إلى التعاون

كشفت تقارير صحفية أن التعاون حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع البرازيلي أندري جيروتو من صفوف نانت الفرنسي.

ويفتتح التعاون مشواره في الموسم الجديد لدوري روشن السعودي بمواجهة الفتح يوم 13 أغسطس المقبل، مع العلم أنه احتل المركز الخامس في النسخة الماضية للمسابقة المحلية.

تفاصيل انتقال أندري جيروتو إلى التعاون

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة التعاون توصلت لاتفاق مع نظيرتها في نانت من أجل ضم أندري جيروتو مقابل 4 ملايين يورو.

وسيوقع اللاعب على عقد يربطه بالتعاون لمدة 3 مواسم حسبما كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية.

ماذا قدم أندري جيروتو مع نانت؟

أندري جيروتو يلعب في مركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 31 عاما، وبعد 6 مواسم في نانت، سيغادر للانضمام للتعاون.

ولعب أندري جيروتو بقميص نانت منذ صيف 2017 ما مجموعه 176 مباراة، وحصد مع الفريق لقب كأس فرنسا 2022.

وخلال الموسم الماضي، لعب صخرة نانت 36 مباراة في الدوري الفرنسي جميعها بشكل أساسي، كما خاض 7 مباريات في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وكان 6 مباريات منها ضمن التشكيل الأساسي.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل، وحاولت إدارة نانت التجديد معه أكثر من مرة، لكن كان الجواب بالرفض.

ويبدو أن نانت فضَّل الموافقة على رحيل جيروتو هذا الصيف، بدلا من خسارة خدماته مجانا الصيف المقبل.