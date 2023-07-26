الهيئة العامة للنقل تعقد اختبارات لتأهيل 42 ضابطاً بحرياً

أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم الأربعاء عن أنها عقد اختبارات الكفاءة التحريرية للضباط البحريين وتأهيل 42 ضابطاً بحرياً للعمل على متن السفن التجارية لأعالي البحار.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك بالتعاون مع الأكاديمية البحرية بشركة أرامكو ومركز التدريب بالشركة في محافظة جدة، حيث انضم لهذا الاختبار 30 متدرباً ملاحياً بحرياً و12 متدرباً هندسياً بحرياً لمستوى التشغيل لأداء مختلف الاختبارات الفنية.

#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تعقد اختبارات الكفاءة التحريرية للضباط البحريين وتأهيل 42 ضابطاً بحرياً للعمل على متن السفن التجارية لأعالي البحار بالتعاون مع الأكاديمية البحرية بشركة أرامكو. pic.twitter.com/Qk6DXB6n5v — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 26, 2023

وكشفت عن أن الاختبارات الفنية شملت الملاحة الساحلية، والملاحة الفلكية، واتزان السفن، والمحركات البحرية وصيانتها، وتصميم السفن، وغيرها من الكفاءات وبإجمالي 10 اختبارات ولمدة 30 ساعة.

وتضمنت عددًا من الاختبارات التحريرية الملاحية والهندسية المتخصصة، والمتوافقة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب، "الإجازة والخفارة الملاحية للعاملين بالبحر 1978م وتعديلاتها STCW"، ثم يخضع المتدربين لاختبارات شفهية لتقييم المستوى المعرفي والمهاري والقيادي وقوانين منع التصادم والسلامة البحرية وغيرها على أيدي خبراء بالمجال البحري.

ويعد التأهيل البحري للضباط والعاملين البحريين الركيزة الأساسية لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة فنياً وفقا للمتطلبات والاتفاقيات الدولية وتحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.