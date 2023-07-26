3 أغسطس 2023.. أولى رحلات “طيران ناس” المباشرة بين جدة والدار البيضاء

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني، إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة تربط بين مدينتيّ جدة والدار البيضاء بالمملكة المغربية، اعتبارًا من 3 أغسطس 2023.

وأوضح طيران ناس، أنه سيبدأ تسيير رحلاته الجوية المباشرة بين مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، أيام السبت والثلاثاء والخميس.

يأتي هذا التعاون في إطار الشراكة المُبرَمة بين "طيران ناس" وبرنامج الربط الجوي، بهدف الإسهام في نمو السياحة بالمملكة، وتماشيًا مع الجهود الأوسع لمنظومتيّ السياحة والطيران في المملكة، والتي تستهدف جذب 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

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