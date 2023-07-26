أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأربعاء، مرتفعًا 23.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11906.13 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 6 مليارات ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتنمية، وسابك للمغذيات الزراعية، وتكوين، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعًا.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

أما أسهم شركات عناية، والإنماء، ومدينة المعرفة، وملاذ للتأمين، وذيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.59% و3.86% .

الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات الباحة، ومجموعة الحكير، والجزيرة، وشمس ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية.

الأسهم الأكثر نشاطًا في القيمة

وجائت أسهم شركات الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية، والإنماء ، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 523.57 نقطة ليقفل عند مستوى 24589.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

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