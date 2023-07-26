المركز الوطني للأرصاد يطلق آلية محدثة للإنذار المبكر من الظواهر الجوية

أطلق المركز الوطني للأرصاد، آلية عمل محدثة للتعامل مع الظواهر الجوية، على النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية.

وتشمل الآلية الجديدة، تصنيفات مراحل الإنذار والتي تم اعتمادها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، فيما تم تقسيم الإنذارات إلى أصفر وبرتقالي وأحمر، ويعنى بها "احتمال تأثر المنطقة بظاهرة جوية" ويتم إصدارها قبل فترة تتراوح بين 6 إلى 12 ساعة فأكثر من تأثير الظواهر الجوية بحسب معايير محددة لكل لون.

وتعنى الآلية الجديدة بجميع الظواهر الجوية التي قد تتأثر بها أجواء المملكة، من أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، وأتربة مثارة، وعوالق ترابية، وضباب، ورياح شديدة، وارتفاع أمواج، وموجات باردة، وموجات حارة، وتساقط للثلوج من خفيفة إلى متوسطة أو عواصف ثلجية شديدة.

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