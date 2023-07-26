تنديد دولي بمحاولة انقلاب في النيجر

قالت رئاسة النيجر إن بعض عناصر الحرس الرئاسي تنفذ عملية انقلاب على السلطة، مضيفة في بيان، اليوم الأربعاء، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة مناهضة للجمهورية وفاشلة.

وذكرت رئاسة النيجر أن الجيش الوطني "مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم".

محاولة انقلاب في النيجر

من جانبه، كشف الرئيس بازوم أن هناك مفاوضات مع قادة دول غرب أفريقيا حول الوضع في النيجر، لافتاً إلى أن قادة "الإيكواس" لن يقبلوا أي تحركات تعيق عمل السلطة الشرعية في النيجر وأي منطقة في غرب أفريقيا.

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يأتي ذلك في وقت، نقلت فيه وكالة "رويترز" عن الرئاسة أن الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير، بعد أن قالت مصادر أمنية إن الحرس الجمهوري يحتجزه داخل القصر الجمهوري.

تنديد دولي

وتوالت التنديدات من جهات مختلفة بمحاولة الانقلاب، ففي حين عبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن تنديده الشديد بما قال إنها محاولة انقلاب فيما يبدو في النيجر، دعا الجنود الذين وصفهم بـ"الخونة"، للتوقف فوراً، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أن الاتحاد "قلق للغاية إزاء الأحداث الجارية في النيجر".

وأضاف بوريل: "يندد الاتحاد الأوروبي بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر".