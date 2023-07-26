غدًا.. انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

تنطلق غدًا، مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمشاركة 16 ناديًا عربيًا.

ويستضيف الاتحاد السعودي فاعليات البطولة في الطائف وأبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.

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وتم تقسيم الأندية العربية المشاركة بالبطولة إلى 4 مجموعات، يتأهل منها صاحب المرتبة الأولى والثانية إلى ربع النهائي، وذلك بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

مجموعات البطولة

وتضم المجموعة الأولى: الترجي التونسي، والاتحاد السعودي، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي.

فيما يتنافس في المجموعة الثانية: الهلال السعودي، والوداد المغربي، والسد القطري، وأهلي طرابلس الليبي.

وتضمّ المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، والنصر والشباب السعوديَّيْن، والاتحاد المنستيري.

بينما يلعب في المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، والكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي.

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مبارات الغد

وتحتضن مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، غدًا، مباريات المجموعة الأولى؛ حيث يلتقي فريق الصفاقسي التونسي نظيره الشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما يلاقي الاتحاد السعودي نظيره الترجي التونسي في الساعة العاشرة مساءً.

كما تقام مباريات المجموعة الثانية على مدينة الأمير سلطان بأبها؛ حيث يلتقي نادي السد القطري والوداد المغربي في تمام الرابعة عصرًا، بينما يلتقي الهلال السعودي، أهلي طرابلس الليبي في الثامنة مساءً.

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