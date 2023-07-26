رسمياً.. هندرسون يوقع عقد انضمامه للاتفاق

أفادت قناة "الإخبارية" أن الإنجليزي جوردان هندرسون، وقع عقد انضمامه رسمياً إلى نادي الاتفاق، قادماً من ليفربول الإنجليزي.

ونقل حساب "الإخبارية" عبر تويتر أن هندرسون سينتقل إلى صفوف الاتفاق بداية من الموسم المقبل.

ووقع هندرسون عقداً مع الاتفاق السعودي لمدة 3 سنوات في صفقة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني (15.4 مليون دولار).

ونشر الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فييدو لتدريبات فريق الاتفاق في معسكر تركيا، ليظهر اللاعب هندرسون في المران.

ولعب هندرسون 492 مباراة مع ليفربول، سجل 33 هدفا وصنع 61.