مانشستر سيتي يهزم بايرن ميونخ وديًا

تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

افتتح جيمس ميكاتي التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 21 ثم تعادل بايرن ميونخ بهدف للاعب ماتيس تيل في الدقيقة 81 .

بعدها سجل إيميريك لابورت هدف الفوز 2 / 1 لمانشستر سيتي بطل أوروبا في الدقيقة 86 .

كان مانشستر سيتي أطاح ببايرن ميونخ في طريقه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث تغلب عليه 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية.

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يخوض بايرن ميونخ مباراة ودية أخرى في طوكيو، أمام كاواساكي فرونتال الياباني يوم السبت المقبل ضمن الجولة الآسيوية للفريق البافاري.

فيما يواجه مانشستر سيتي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في 30 يوليو المقبل.