سانتو: أعرف أسرار الترجي.. وفريقنا لم يكتمل بعد

أبدى نونو سانتو مدرب الاتحاد حماسه الكبير لمواجهة الترجي التونسي الخميس ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال سانتو خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم ظهر الأربعاء: "متحمسون لبداية الموسم، لدينا كامل الثقة باللاعبين الموجودين".

الاتحاد ينتظر تعزيزات جديدة

وأضاف: "فريقنا لم يكتمل بعد، هناك بعض التعزيزات التي ستأتي لاحقاً ولكن لدينا مجموعة جيدة تتطور تدريجياً وتملك الحافز للانتصار".

وعن القائمة الأساسية التي ستبدأ المواجهة قال سانتو: "لدينا حصة تدريبية أخيرة ومن خلالها سنحدد من سيبدأ".

وأكد البرتغالي دراسته الجيدة للفريق الخصم الترجي من خلال متابعة عدد من مبارياته، مبيناً أنه يعرف حجم التغييرات التي قاموا بها من إضافة عناصر جديدة والاستغناء عن آخرين.

واختتم سانتو مؤتمره الصحافي بالحديث عن استبعاده للثنائي عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي، حيث تمنى لهما التوفيق في قادم وجهتهما وإيجاد مدربين ينجحون في استخراج أفضل ما لديهما من إمكانيات.

رومارينهو يؤكد قدرته اللعب في أكثر من مركز

ومن جانبه، قال البرازيلي رومارينهو: "تدربنا لفترة قصيرة ولكن لدينا مدير فني يعمل بجد واجتهاد ويعرف جميع التفاصيل وهدفنا دائماً المنافسة وتحقيق اللقب".

اقرأ أيضًا: كأس الملك سلمان للأندية حصرياً على قنوات SSC

وعما إذا كان المدرب سيعتمد عليه في مراكز مختلفة تحديداً بعد قدوم النجم الفرنسي كريم بنزيمة، أوضح البرازيلي أنه من نوعية اللاعبين الذين يستطيعون اللعب في أكثر من مركز".

وأكد رومارينهو أنه سيكون تحت رهن إشارة المدير الفني نونو سانتو.