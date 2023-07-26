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وزارة التجارة للمواطن: الأكواب ضارة على صحة الأطفال لابد من لاسترداد مبلغ الشراء

26 يوليو 2023 · < 1 minutes
وزارة التجارة تحذر
وزارة التجارة تحذر

نشرت وزارة التجارة على صفحتها الرسمية توتير، استدعاء للمنتجات المعيبة، وجاء فيها كوب (cupkin) للأطفال، وحددت احجامه وهي (12 أونصة / 8 أونصة).

وزارة التجارة
وزارة التجارة

أكواب ضارة على صحة الأطفال

وطالب وزارة التجارة المواطنين بالتواصل مع الشركة أو المتجر الإلكتروني لاسترداد مبلغ الشراء، وأوضحت سبب عدم استخدام تلك الأكواب نظرًا لأن تلك الأكواب مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على مستويات عالية من الرصاص قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة على الأطفال الصغار.

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