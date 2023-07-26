وزارة التجارة للمواطن: الأكواب ضارة على صحة الأطفال لابد من لاسترداد مبلغ الشراء

نشرت وزارة التجارة على صفحتها الرسمية توتير، استدعاء للمنتجات المعيبة، وجاء فيها كوب (cupkin) للأطفال، وحددت احجامه وهي (12 أونصة / 8 أونصة).

أكواب ضارة على صحة الأطفال

لسلامتكم ..

نعلن عن #استدعاء

184 كوب (cupkin) للأطفال 🔍 الأحجام: (12 أونصة / 8 أونصة) 🔻 بسبب احتواء الأكواب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على مستويات عالية من الرصاص، قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة على الأطفال الصغار. pic.twitter.com/GZUQAbwibu — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 26, 2023

وطالب وزارة التجارة المواطنين بالتواصل مع الشركة أو المتجر الإلكتروني لاسترداد مبلغ الشراء، وأوضحت سبب عدم استخدام تلك الأكواب نظرًا لأن تلك الأكواب مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على مستويات عالية من الرصاص قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة على الأطفال الصغار.

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