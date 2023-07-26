وزير الرياضة يرحب بالمشاركين في كأس الملك سلمان

رحب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بكافة الفرق العربية، المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، المقرر إقامتها من يوم غد الـ27 من‏ يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.

وقال وزير الرياضة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يسرني الترحيب بالفرق العربية المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "، وتابع بالتعبير عن تمنياته "للجميع كل التوفيق في هذه البطولة الغالية".

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وتنطلق غدًا، مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمشاركة 16 ناديًا عربيًا.

يسرني الترحيب بالفرق العربية المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 🇸🇦 متمنياً للجميع كل التوفيق في هذه البطولة الغالية..

#كأس_الملك_سلمان_للأندية 🏆 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) July 26, 2023

ويستضيف الاتحاد السعودي فاعليات البطولة في الطائف وأبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.

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