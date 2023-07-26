رسميًا.. الهلال يعلن ضم البرازيلي مالكوم

أعلن نادي الهلال، الأربعاء، رسميًا تعاقده مع النجم البرازيلي مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفيرا، قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

ونشر نادي الهلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترحيبي باللاعب، عليه تعليق: "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

🎬 راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا 💙#الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023

وانضم مالكوم البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي في عام 2019، قادمًا من نادي برشلونة.

وسيكون مالكوم رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

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وبدأ لاعب برشلونة الإسباني السابق مسيرته مع كورينثيانز البرازيلي، وتُوج بلقب الدوري في 2015.

وفي 2016 انضم مالكوم لصفوف بوردو الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق برشلونة مقابل 41 مليون يورو.

ورحل مالكوم إلى زينيت الروسي، في صيف 2020، وخلال 106 مباريات سجل 42 هدفًا، وصنع 24، وحصد خلالها 9 ألقاب.