جدة تستضيف بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

تستيضف جدة في الفترة من 15 إلى 25 أغسطس المقبل بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة لدرجة الناشئين في نسختها الأولى.

البطولة تقام بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات ولبنان والأردن وسوريا.

وقال خالد الزغيبي، رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة، إن العمل جارٍ على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث الآسيوي".

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، أن استضافة البطولة سوف ينعكس بشكل إيجابي على تنظيم المملكة الأحداث العالمية والقارية في منافسات الكرة الطائرة.

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وأشار الزغيبي إلى أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، جعل المملكة وجهة رئيسية للأحداث الرياضية الكبرى.