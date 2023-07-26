الاتحاد يخطط لبيع حمد الله والعبود للشباب مقابل ضم تمبكتي

تدرس إدارة نادي الاتحاد بيع عبد الرزاق حمد الله وعبد الرحمن العبود لنادي الشباب مقابل الموافقة على بيع عقد حسان تمبكتي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، الأربعاء، أن إدارة الاتحاد تخطط لإغراء نادي الشباب بصفقة تبادلية بحيث يتم بيع حمد الله والعبود مقابل الموافقة على ضم تمبكتي.

وتابعت الصحيفة أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، أبلغ إدارة ناديه برغبته في استمرار حمد الله حتى نهاية الموسم.

سانتو يريد إبقاء حمد الله وطارق حامد

أشارت الصحيفة في تقريرها أن سانتو يريد الإبقاء على الثائي حمد الله والمصري طارق حامد إلى نهاية الموسم.

وأوضحت أن المدرب البرتغالي منح حمدالله وحامد الفرصة في المشاركة خلال منافسات البطولة العربية.

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ونوهت الصحيفة أن إلى وجود اهتمام من قبل ناديي بيراميدز المصري والوحدة السعودي بلاعب الوسط الدولي المصري طارق حامد للتعاقد معه في الصيف الجاري.