الهلال يقترب من حسم صفقة ماركو فيراتي

اقترب نادي الهلال كثيرًا من حسم صفقة ضم الإيطالي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف الحالي.

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ماركو فيراتي إلى الهلال".

وأضاف: "الصفقة في مراحل متقدمة، النادي السعودي يقترب الآن من الاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم لاعب الوسط الإيطالي".

وتابع: "الهلال قدم عرضًا لمدة ثلاث سنوات على فيراتي، سيتم توقيع العقود قريبًا".

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon. Here we go soon — if all goes to plan. pic.twitter.com/ninO5Loyo1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

وأشار فابريزيو رومانو في تغريدة أخرى أن "باريس سان جيرمان يريد أكثر من 30 مليون يورو كشرط لإعطاء الضوء الأخضر النهائي لماركو فيراتي بالمغادرة إلى السعودية".

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن المفاوضات جارية بين باريس سان جيرمان والهلال حتى الآن.

Paris Saint-Germain want more than €30m fee as condition to give the final green light and let Marco Verratti leave to Saudi. 🔵🔴 #PSG Negotiations are ongoing. 🇸🇦 pic.twitter.com/DEw3njgvr8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023

في سياق أخر، أعلن نادي الهلال، مساء الأربعاء، تعاقده مع النجم البرازيلي مالكوم، قادمًا من زينيت الروسي.

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ونشر الهلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترحيبي بالنجم البرازيلي، عليه تعليق: "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

🎬 راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا 💙#الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023

وانضم مالكوم البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي في عام 2019، قادمًا من نادي برشلونة.

وسيكون مالكوم رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.