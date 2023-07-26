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الهلال يقترب من حسم صفقة ماركو فيراتي

26 يوليو 2023 · < 1 minutes

اقترب نادي الهلال كثيرًا من حسم صفقة ضم الإيطالي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف الحالي.

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ماركو فيراتي إلى الهلال".

وأضاف: "الصفقة في مراحل متقدمة، النادي السعودي يقترب الآن من الاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم لاعب الوسط الإيطالي".

وتابع: "الهلال قدم عرضًا لمدة ثلاث سنوات على فيراتي، سيتم توقيع العقود قريبًا".

وأشار فابريزيو رومانو في تغريدة أخرى أن "باريس سان جيرمان يريد أكثر من 30 مليون يورو كشرط لإعطاء الضوء الأخضر النهائي لماركو فيراتي بالمغادرة إلى السعودية".

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن المفاوضات جارية بين باريس سان جيرمان والهلال حتى الآن.

في سياق أخر، أعلن نادي الهلال، مساء الأربعاء، تعاقده مع النجم البرازيلي مالكوم، قادمًا من زينيت الروسي.

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ونشر الهلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترحيبي بالنجم البرازيلي، عليه تعليق: "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

وانضم مالكوم البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي في عام 2019، قادمًا من نادي برشلونة.

وسيكون مالكوم رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.