الهلال يقترب من حسم صفقة ماركو فيراتي

اقترب نادي الهلال كثيرًا من حسم صفقة ضم الإيطالي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الصيف الحالي.

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ماركو فيراتي إلى الهلال".

وأضاف: "الصفقة في مراحل متقدمة، النادي السعودي يقترب الآن من الاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم لاعب الوسط الإيطالي".

وتابع: "الهلال قدم عرضًا لمدة ثلاث سنوات على فيراتي، سيتم توقيع العقود قريبًا".

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon.

Here we go soon — if all goes to plan. pic.twitter.com/ninO5Loyo1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023