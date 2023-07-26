أخضر السلة يكسب نظيره البحريني في ثاني أيام البطولة الخليجية للناشئين

حقق المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة الفوز على نظيره البحريني، الأربعاء، بنتيجة 71-61 في ثاني مبارياته في البطولة الخليجية لكرة السلة للناشئين تحت 16 عامًا والمؤهلة لنهائيات البطولة الآسيوية.

أقيمت المباراة على صالة مدينة الملك الرياضية في جدة.

وتأخر المنتخب في الفترة الأولى بفارق 15 نقطة 28-13، وعاد في الفترة الثانية ونجح في تقليص الفارق إلى نقطتين بعد أن وصل الفارق إلى 17 نفطة، وانتهت الفترة لصالح منتخب البحرين 38-36.

ثم عاد المنتخب البحريني مجددًا في الفترة الثالثة ونجح في توسيع الفارق إلى 10 نقاط 54-44، فيما عاد الأخضر بقوة في الفترة الرابعة وفرض أفضليته وسيطرته لينهي اللقاء لصالحه بفارق 10 نقاط.

وفي ثاني اللقاءات الذي أقيم على نفس الصالة فاز المنتخب القطري على نظيرة الكويتي ٧٠-٤٧، حيث تقدم المنتخب القطري في الفترة الأولى ١٩-١٠، وواصل المنتخب القطري أفضليته وأنهى الفترة الثانية متقدما ٣٢-١٧، وينجح في زيادة الفارق في الفترة الثالثة إلى ٢٠ نقطة ٤٦ - ٢٦، وينهى اللقاء في الفترة الرابعة لصالحه بفارق ٢٣ نقطة.

وتختم الخميس منافسات الدور الأول إذ يواجه المنتخب البحريني نظيره الكويتي في الخامسة مساءً، ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره القطري في السابعة مساءً.

وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم السبت القادم، إذ يلتقي أول الترتيب مع رابع الترتيب في الساعة الخامسة مساءً، ثم يلتقي ثاني الترتيب مع ثالث الترتيب في السابعة مساءً.

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وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد الموافق 30 يوليو الساعة الخامسة مساءً، ثم المباراة النهائية في السابعة مساءً.

ويتأهل الأول والثاني إلى نهائيات البطولة الآسيوية، وفي حالة حصول المنتخب القطري على المركز الأول أو الثاني يتأهل ثالث الترتيب من البطولة، لتأهل المنتخب القطري لنهائيات لاستضافة قطر نهائيات البطولة الآسيوية.