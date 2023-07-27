مقصية رائعة.. ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد بثنائية (فيديو)

حقق ريال مدريد انتصارًا معنويًا على نظيره مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما فجر اليوم الخميس على ملعب "إن آر جي ستاديوم" في هيوستن ضمن جولتهما الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل هدفي ريال مدريد الوافدان الجديدان جود بيلينجهام، وخوسيلو.

وحقق بذلك ريال مدريد فوزه الثاني في المباريات الودية، بعد أن كان انتصر على ميلان فجر الأحد الماضي بنتيجة 3-2.

بيلينجهام يسجل أول أهدافه

وافتتح بيلينجهام التسجيل في الدقيقة السادسة، بعدما تلقى كرة بينية طولية من أنطونيو روديجر، وضعها "لوب" من فوق الحارس أندريه أونانا، الذي لعب بدوره أولى مبارياته بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

وهذا هو أول أهداف بيلينجهام بقميص ريال مدريد، خلال مشاركته الثانية مع الفريق.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، أضاف خوسيلو الهدف الثاني من ضربة مقصية رائعة، مستغلًا كرة عرضية من لوكاس فاسكيز.

وإلى جانب بيلينجهام وخوسيلو، شهدت المباراة مشاركة براهيم دياز، العائد من الإعارة، بينما لم يشارك أردا جولير، المنضم هذا الصيف من فنربخشة.

كذلك شهدت المباراة مشاركة أونانا وماسون ماونت من مانشستر يونايتد، بعد انضما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحرص المدربان كارلو أنشيلوتي وإريك تين هاج على تجربة عدد كبير من اللاعبين من خلال التغييرات في الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يستكمل ريال مدريد جولته الأمريكية بمواجهة غريمه برشلونة في "كلاسيكو" يقام السبت المقبل في دالاس، ثم يختتمها بلقاء يوفنتوس في الثالث من أغسطس المقبل.