الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى

حذر المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، من رياح نشطة وأتربة مثارة، على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وجازان، قد تمتد الى عسير، منوهًا بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية، وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأوضح مركز الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

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