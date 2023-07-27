طقس الخميس: استمرار ارتفاع الحرارة في الشرقية والوسطى

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى، على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة إلى جازان.

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كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية في الربع الخالي وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 25- 55 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما تشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن مركز طقس العرب الإقليمي، إلى تأثر سواحل منطقة تهامة اليوم الخميس، بهبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة، والتي غالبًا ما تعمل على إثارة موجات من الغبار المتوسط والكثيفة، وشَمِلَ المناطق الساحلية من الليث وامتدادًا إلى جازان.

كما يرجع هبوب هذه الرياح الموسمية إلى تعمق منخفض السودان؛ حيث يدفع برياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، يثير الغبار في السودان ويندفع جزء منه خاصة إلى مرتفعات جازان وعسير، وأحيانًا الباحة والطائف، تزامنًا مع نشاط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر والتي تثير الغبار على الطرق الساحلية.

وتعتبر هذه الموجات من الغبار، مؤثرة على المنطقة بشكل يومي في هذه الفترة من العام، كما تستوجب من مرضى الجهاز التنفسي والعيون أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الوقائية، كما تستوجب من مرتادي الطرق الحذر الشديد نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها خلال فترة ذروة تأثير الغبار.