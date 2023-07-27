اختتام المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي لطلاب الثانوية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، اليوم الخميس، اختتام المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي لطلبة المرحلة الثانوية، والذي انعقد خلال الفترة من 2 إلى 27 يوليو 2023 في مقر الجامعة بمدينة جدة.

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واستهدف المعسكر إثراء معرفة الطلبة وتطوير مهاراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث عملوا على مشروعات تدريبية مختارة في عالم الذكاء الاصطناعي باستخدام المعرفة التي اكتسبوها من المدربين في المعسكر، وإنجاز تلك المشروعات تحت إشراف متخصصين.

وتنوعت مجالات المعسكر بما يتناسب مع المرحلة التعليمية للمشاركين؛ حيث اشتملت على مقدمة في البرمجة والبايثون ومقدمة في تعلم الآلة، ومعالجة البيانات والصور، ومقدمة في التعلم العميق.

ويأتي إطلاق هذا المعسكر في إطار جهود "سدايا" و"كاوست" نحو تنمية القدرات البشرية، وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أعلنت توقيع مذكرة تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والسمات الحيوية وإنترنت الأشياء مع شركة "إن إي سي" اليابانية، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني، الذي نظَّمَته وزارة الاستثمار في جدة بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يزور المملكة حاليًا

ومثل الهيئة السعودية "سدايا" أثناء توقيع مذكرة التعاون نائب مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور مشاري بن إبراهيم المشاري، وعن شركة "إن إي سي" اليابانية، وقع مذكرة التعاون نائب أول رئيس الشركة، ورئيس أعمال الحكومة الرقمية والمالية الرقمية اليابانية ناووكي يوشيدا

وبحسب بيان تهدف المذكرة إلى بحث الفرص ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ودعم الابتكار والحلول المبتكرة لعددٍ من التطبيقات وأهمها المدن الذكية والآمنة، والتطبيقات الصحية.