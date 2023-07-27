انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة “أرشدني” التطوعية بنجران

أعلنت جمعية الأيدي الحرفية، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "أرشدني" التطوعية بمنطقة نجران، بدعم من مؤسسة حياة الخيرية، وبالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية.

وشهد وكيل الإمارة المكلف الدكتور ملفي العتيبي، توقيع جمعية الأيدي الحرفية اتفاقيات تعاون، لتقديم الجلسات الاستشارية وتطوير مهارات المستفيدين، لكل من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران، وجمعية رؤى النسائية.

وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية الأيدي الحرفية، سهى أبوعيش، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الإرشاد والتوجيه للأسر المنتجة ورواد الأعمال، لتمكينهم اقتصاديًا وتأهيلهم مهنيًا ومعرفيًا، لتحقيق استدامة مشاريعهم.

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كما تهدف المبادرة، لمعالجة تعثر المشاريع من خلال تقديم الإرشاد للأسر المنتجة في مجالات التسويق والتطوير، ودراسة الجدوى ونماذج العمل التجاري والابتكار والميزة التنافسية، وصولاً لعرض المنتجات في متجر دعم الإلكتروني، بالشراكة مع جمعية "نفع" الخيرية بمدينة جدة.

وبينت أبوعيش، أن المبادرة تأتي ضمن أهداف الجمعية في تحقيق رؤية المملكة 2030، بتدوير عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة مساهمة الشباب في سوق العمل، ورفع مستوى المنتج المحلي المصنوع بأيدي سعودية.

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