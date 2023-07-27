قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. السعودية تواجه الأردن.. وقطر تلاقي الكويت

أسفرت قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التي أجريت اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن وقوع منتخب السعودية مع شقيقه الأردن في مجموعة واحدة.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة ضد كل من الأردن وطاجيكستان والفائز من كمبوديا وباكستان.

من جانبه، يلتقي منتخب قطر شقيقه الكويت ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما الهند والفائز من أفغانستان ومنغوليا.

كما يلتقي منتخبا الإمارات والبحرين ضمن المجموعة الثامنة، في انتظار منتخبين من الدور الأول، (اليمن أو سيرلانكا)، و(نيبال أو لاوس).

وأجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 التي تقام في المملكة العربية السعودية.

ويتأهل إلى كأس العالم من قارة آسيا 8 منتخبات، إضافة إلى منتخب يشارك في ملحق عالمي، ما يعني إمكانية رفع عدد المشاركين إلى 9.

وضمن منتخب السعودية المشاركة في بطولة كأس آسيا بصفته صاحب الضيافة.

نتائج قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

المجموعة الأولى: قطر، الهند، الكويت، الفائز من الدور الأول (أفغانستان - منغوليا).

المجموعة الثانية: اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، الفائز من الدور الأول (ميانمار - ماكاو).

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند، الفائز من الدور الأول (سنغافورة - غوام).

المجموعة الرابعة: عمان، قرغيزستان، ماليزيا، الفائز من الدور الأول (الصين تايبية - تيمور الشرقية).

المجموعة الخامسة: إيران، أوزبكستان، تركمانستان، الفائز من الدور الأول 9 (هونغ كونغ - بوتان).

المجموعة السادسة: العراق، فيتنام، الفلبين، الفائز من الدور الأول (إندونيسيا - بروناي).

المجموعة السابعة: السعودية، الأردن، طاجيكستان، الفائز من الدور الأول (كمبوديا - باكستان).

المجموعة الثامنة: الإمارات، البحرين، الفائز من الدور الأول (اليمن - سريلانكا)، و(نيبال - لاوس).

المجموعة التاسعة: أستراليا، فلسطين، لبنان، الفائز من الدور الأول (المالديف - بنغلادش).

نتائج قرعة الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

أفغانستان - منغوليا

مالديف - بنغلاديش

سنغافورة - غوام

اليمن - سيرلانكا

ميانمار - ماكاو

كمبوديا - باكستان

الصين تايبيه - تيمور الشرقية

إندونيسيا - بروناي دار السلام

هونغ كونغ - بوتان

نيبال - لاوس

نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

يشارك في التصفيات الآسيوية المشتركة 46 منتخبًا.

يخوض الدور الأول الـ20 منتخبًا أصحاب التصنيف الأقل، وفقًا لآخر تصنيف شهري أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتلعب المنتخبات الـ20 مواجهتين ذهابًا وإيابًا، لتتأهل 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

وتنضم المنتخبات العشرة إلى 26 منتخبًا آخرين في الدور الثاني، ليكون المجموع 36 منتخبًا.

وتقسم المنتخبات الـ36 في الدور الثاني إلى 9 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى يونيو 2024.

يتأهل من كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، كما تضمن هذه المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، يتم تقسيم المنتخبات الـ18 إلى 3 مجموعات، بحيث يكون في كل مجموعة 6 منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، وبالتالي سيتأهل 6 منتخبات، ويتبقى مقعدان.

المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ستخوض الدور الرابع من التصفيات، ليتأهل منها منتخبان آخران.

وتقسم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، في كل مجموعة 3 منتخبات، وتلعب منتخبات كل مجموعة ضد بعضها مرة واحدة في ملاعب محايدة، ويتأهل صاحبا الصدارة في كل مجموعة.

صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة سيلتقيان، والفائز سيخوض ملحقًا مع منتخبات من قارات أخرى للتأهل إلى كأس العالم 2026، علمًا بأن "فيفا" لم يحدد بعد طريقة التأهل عبر الملحق.

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