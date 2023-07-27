قبل النصر والشباب.. المواجهات السعودية علامة مميزة في تاريخ البطولة العربية

لن تكون مواجهة النصر والشباب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال هي الأولى التي تجمع بين فريقين سعوديين، وإنما شهد تاريخ البطولة العربية العديد من المواجهات السعودية الخالصة.

وتنطلق بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وتشهد البطولة العربية مشاركة 4 أندية سعودية هي الهلال، والاتحاد، والنصر والشباب.

وبينما يلعب الاتحاد في المجموعة الأولى، والهلال في المجموعة الثانية، أوقعت القرعة النصر والشباب في المجموعة الثالثة وجهًا لوجه.

وتعتبر المواجهات السعودية الخالصة هي الأكثر تكرارًا في تاريخ البطولة العربية بين مواجهات أندية البلد الواحد.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز المواجهات بين الأندية السعودية على مدار تاريخ البطولة العربية، قبل موقعة النصر والشباب.

الهلال والاتحاد 1994

شهد نهائي نسخة 1994 التي أقيمت في السعودية مواجهة بين الهلال والاتحاد، وهي أول مباراة في تاريخ البطولة تجمع فريقين من بلد واحد.

وتوج الهلال باللقب بعد الفوز على الاتحاد بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وقتها أصبح الهلال ثالث فريق سعودي يحقق لقب البطولة العربية، بعد الاتفاق، والشباب.

الهلال والنصر 1995

جمع نصف نهائي نسخة 1995 التي أقيمت في السعودية بين الهلال والنصر.

وانتهت المباراة بين الهلال والنصر بالتعادل السلبي، لكن الفريق الأزرق حسم التأهل إلى النهائي بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتمكن الهلال من الحفاظ على لقبه بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وأصبح الهلال ثاني فريق في تاريخ البطولة يتمكن من الفوز بلقبين متتاليين، بعد أن الكرخ العراقي.

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الاتحاد والشباب 1998

لعب الاتحاد والشباب مواجهة سعودية جديدة في نصف نهائي نسخة 1998، وهي النسخة التي أقيمت أيضًا في السعودية.

وتمكن الشباب من الفوز على الاتحاد بهدف، ليتأهل إلى المباراة النهائية، لكنه خسر في النهائي على يد وداد تلمسان الجزائري.

الهلال والاتحاد 2005

من جديد، تقابل الهلال والاتحاد وجهًا لوجه في نصف نهائي نسخة 2005، بعد أن كان التقيا في نهائي نسخة 1994.

وأقيم الدور نصف النهائي وقتها بنظام الذهاب والإياب، حيث فاز الاتحاد بنتيجة 1-0 ذهابًا، وكرر فوزه بنتيجة 2-1 إيابًا، ليتأهل بنتيجة إجمالية 3-1.

ونجح الاتحاد في الظفر باللقب بعد الفوز على الصفاقسي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 4-1، إذ فاز 2-0 ذهابًا في تونس، و2-1 إيابًا في السعودية.

الهلال والأهلي 2019

شهد نصف نهائي نسخة 2019 مواجهة سعودية جديدة، هذه المرة بين الهلال والأهلي.

وحسم الهلال تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بركلات الترجيح، بعد أن تعادل الفريقان في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب (1-1).

لكن الهلال لم يتمكن من تحقيق لقبه الثالث، وخسر على يد النجم الساحلي بنتيجة 1-2 في الدور النهائي.

الاتحاد والشباب 2020

تقابل من جديد الاتحاد والشباب في نصف نهائي نسخة 2020.

وتعادل الشباب على أرضه بنتيجة 2-2 بمباراة الذهاب، لكن الاتحاد انتصر على ملعبه 2-1 في مواجهة العودة، وبالتالي تأهل الفريق الأصفر والأوسد إلى الدور النهائي.

ومع ذلك خسر الاتحاد المباراة النهائية على يد الرجاء البيضاوي المغربي.