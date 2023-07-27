“سواني” تطلق علامتها التجارية “نوق” لمنتجات حليب الإبل الفاخرة في المملكة

أطلقت شركة "سواني" اليوم الخميس علامتها التجارية "نوق" لتقدم من خلالها منتجات حليب الإبل الفاخرة في السوق السعودي.

وتهدف شركة "سواني" إلى تمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل والإسهام في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام.

وتقدم العلامة التجارية الجديدة "نوق"، منتجات مبتكرة من حليب الإبل الطبيعي الكامل، بهد الإسهام في إثراء سوق منتجات الألبان وتتماشى مع ذائقة المستهلك في المملكة، حيث يُعَد حليب الأبل جزءًا من تراث المملكة العربية السعودية الغني وتقاليدها، هذا وتلتزم "سواني" بالحفاظ على هذا التراث من خلال منتجات "نوق".

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بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة "سواني" أحمد جمال الدين، الشركة تسعى إلى تعزيز الوعي بالفوائد الصحية لمنتجات حليب الإبل لدى المستهلكين في المملكة، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة؛ من خلال إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي والمعرفة للحفاظ على ثروة المملكة من الإبل.

وأعرب جمال الدين، عن سعادته بإطلاق العلامة التجارية الجديدة "نوق"، وتقديم منتجات حليب الإبل الفاخرة.

وأوضح أن الشركة ستعمل على رفع القدرة الإنتاجية لمنتجات حليب الإبل للوصول إلى الهدف وتحقيق الريادة في منتجات حليب الإبل؛ بما يسهم في دعم قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد المحلي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

شركة "سواني"

هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وتأسست بهدف تمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل، والإسهام في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام.

تهدف الشركة الجديدة "سواني" لتحقيق الريادة في منتجات حليب الإبل، بما يُسهم في دعم قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد المحلي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن تعمل الشركة على رفع القدرة الإنتاجية لمنتجات حليب الإبل، إذ ستسعى لرفع معايير المنظومة الإنتاجية المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك عبر تبنّي أفضل الممارسات التشغيلية الحديثة في القطاع، من خلال توطين المعرفة وأحدث التقنيات في قطاع الأغذية والزراعة.

فوائد حلب الأبل

يُعد حلب الأبل مصدرًا عنيًا بالفيتامينات والمعادن، كما يحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة والكالسيوم والبروتين، ويحتوي على فيتامين أ، ب، هـ، ج، كم يعد مصدرًا طبيعيًّا للمنشطات الحيوية اللازمة لنمو البكتريا المفيدة الموجودة في الإنسان، ويتميز بسهولة الهضم، يسهم في تقوية جهاز المناعة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

صندوق الاستثمارات العامة

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، يمتلك استثمارات استراتيجية في قطاعات عدة بينها الزراعة والأغذية، بهدف المشاركة في تنويع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي ودعم المنتاجات والصناعات الوطنية.

ومن ضمن الاستثمارات التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية للقهوة، شركة تطوير منتجات الحلال. ويمتلك الصندوق نحو 84 شركة في 13 قطاعًا استراتيجيًا منذ تأسيسه في عام 2017.