جيش النيجر يعلن ولاءه لقادة الانقلاب ودعوات دولية للإفراج عن الرئيس بازوم

أعلن جيش النيجر في بيان اليوم الخميس، ولاءه لقادة الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، وذلك تفاديًا للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة.

وجاء في بيان جيش النيجر الذي وقعه رئيس الأركان في الجيش عبده صدّيق عيسى، أن القيادة العسكرية للقوات المسلّحة في النيجر قرّرت تأييد إعلان قوات الدفاع والأمن من أجل تجنّب مواجهة دامية بين القوى المختلفة.

رئيس النيجر يحث المواطنين على رفض قبول قادة الانقلاب

بدوره، رفض رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطيح به في انقلاب عسكري مع وزير خارجيته، الانقلاب الذي شهدته النيجر.

وفي رسالتين منفصلتين، أكد أنه لا يزال يمثل السلطة الشرعية في النيجر، وحث السكان على رفض قبول القيادة الجديدة.

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وقال بازوم الخميس في رسالة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، "ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".

هذا وكان عسكريّون أعلنوا مساء الأربعاء الإطاحة نظام الرئيس محمد بازوم، في بيان تلاه الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

إدانة دولية ومطالب بالإفراج عن الرئيس بازوم

وتوالت التنديدات من جهات مختلفة، ففي حين أدان الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أمس الأربعاء، ما وصف أمس بأنه "محاولة الانقلاب". دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترام الدستور في النيجر، مدينًا "أي محاولة لتولي الحكم بالقوة".

وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم. كما دعت روسيا، اليوم الخميس، لإطلاق سراح رئيس النيجر فوراً.