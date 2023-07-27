رسميًا.. ليفربول والاتفاق يعلنان صفقة هندرسون

أعلن ناديا ليفربول والاتفاق اليوم الخميس أن جوردان هندرسون، قائد فريق الريدز، انتقل إلى صفوف الفريق السعودي.

وذكر ليفربول، في بيان رسمي نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، "النادي يؤكد أن هندرسون أكمل إجراءات انتقاله إلى صفوف الاتفاق".

We can confirm @JHenderson has completed a transfer to Al-Ettifaq. As his Anfield chapter now comes to a close, everyone at the club wishes to place on record their thanks and gratitude for everything Jordan did for us during his 12 years as a Red 👏 — Liverpool FC (@LFC) July 27, 2023

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو يبرز أهم لقطات مسيرة هندرسون في الملاعب الإنجليزية، وعلق "مزيج إنجليزي فاخر في معقل الدهناء".

مزيج فاخر 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 في معقل فارس الدهناء 💚❤️ #هندرسون_اتفاقي pic.twitter.com/QyimVY6K6x — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 27, 2023

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن اللاعب الإنجليزي وقع عقدًا مع الاتفاق حتى عام 2026 في صفقة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

وانضم هندرسون إلى معسكر الاتفاق في تركيا، بعد توقيع العقود.

اقرأ أيضًا: قبل النصر والشباب.. تاريخ المواجهات السعودية في البطولة العربية

وأنهى هندرسون بهذا الانتقال رحلة طويلة مع ليفربول، استمرت لمدة 12 عامًا، حصد خلالها عددًا من الألقاب الإنجليزية والأوروبية.

وكان هندرسون انتقل إلى ليفربول عام 2011، قادمًا من سندرلاند.

ولعب هندرسون 492 مباراة مع ليفربول، سجل 33 هدفا وصنع 61.

ويلعب هندرسون مع الاتفاق تحت قيادة ستيفن جيرارد، زميله السابق في صفوف ليفربول.

موسى ديمبلي ينضم إلى الاتفاق

في سياق متصل، كان الاتفاق أعلن بشكل رسمي، مساء أمس الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديمبيلي قادمًا من ليون الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب، مرفق معها تعليق: "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة".

وأضاف "موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء".