رسميًا.. ليفربول والاتفاق يعلنان صفقة هندرسون

أعلن ناديا ليفربول والاتفاق اليوم الخميس أن جوردان هندرسون، قائد فريق الريدز، انتقل إلى صفوف الفريق السعودي.

وذكر ليفربول، في بيان رسمي نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، "النادي يؤكد أن هندرسون أكمل إجراءات انتقاله إلى صفوف الاتفاق".

We can confirm @JHenderson has completed a transfer to Al-Ettifaq.

As his Anfield chapter now comes to a close, everyone at the club wishes to place on record their thanks and gratitude for everything Jordan did for us during his 12 years as a Red 👏

— Liverpool FC (@LFC) July 27, 2023