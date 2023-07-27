أخبار الرياضة

رسميًا.. ليفربول والاتفاق يعلنان صفقة هندرسون

27 يوليو 2023 · 2 minutes
هندرسون وستفن جيرارد
هندرسون وستفن جيرارد

أعلن ناديا ليفربول والاتفاق اليوم الخميس أن جوردان هندرسون، قائد فريق الريدز، انتقل إلى صفوف الفريق السعودي.

وذكر ليفربول، في بيان رسمي نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، "النادي يؤكد أن هندرسون أكمل إجراءات انتقاله إلى صفوف الاتفاق".

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو يبرز أهم لقطات مسيرة هندرسون في الملاعب الإنجليزية، وعلق "مزيج إنجليزي فاخر في معقل الدهناء".

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير صحفية أكدت أن اللاعب الإنجليزي وقع عقدًا مع الاتفاق حتى عام 2026 في صفقة تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

جوردان هندرسون
جوردان هندرسون

وانضم هندرسون إلى معسكر الاتفاق في تركيا، بعد توقيع العقود.

اقرأ أيضًا: قبل النصر والشباب.. تاريخ المواجهات السعودية في البطولة العربية

وأنهى هندرسون بهذا الانتقال رحلة طويلة مع ليفربول، استمرت لمدة 12 عامًا، حصد خلالها عددًا من الألقاب الإنجليزية والأوروبية.

وكان هندرسون انتقل إلى ليفربول عام 2011، قادمًا من سندرلاند.

جوردان هندرسون
جوردان هندرسون

ولعب هندرسون 492 مباراة مع ليفربول، سجل 33 هدفا وصنع 61.

ويلعب هندرسون مع الاتفاق تحت قيادة ستيفن جيرارد، زميله السابق في صفوف ليفربول.

موسى ديمبلي ينضم إلى الاتفاق

في سياق متصل، كان الاتفاق أعلن بشكل رسمي، مساء أمس الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديمبيلي قادمًا من ليون الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي للاتفاق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب، مرفق معها تعليق: "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة".

وأضاف "موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء".