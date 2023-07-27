أمير القصيم يدشّن فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة التأسيس بالإمارة، اليوم الخميس، فعاليات "اليوم العالمي لالتهاب الكبد"، تحت شعار: "حياة واحدة.. كبد واحدة"، وأطلق مبادرة "لنحميها"، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبد الرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

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واطّلع الأمير فيصل على المعرض المصاحب للفعاليات التي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد الذي احتوى على التوعية عن أمراض الكبد وأنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، مستمعًا لشرح من مدير عام الجمعية عبد العزيز الحميد، الذي أوضح أن الجمعية استعدت لليوم العالمي للكبد بحزمة من البرامج التوعوية والوقائية الموجهة لكافة أفراد المجتمع، ضمن البرامج التي أطلقتها الجمعية، بهدف التوعية بمشاكل أعراض دهون الكبد، والتثقيف تجاه الوقاية من الأمراض المرتبطة بالكبد.

وأشار إلى الأرقام والإحصاءات التي تحققت لخدمات الجمعية منذ تأسيسها والمتمثلة في استفادة 15936 حالة من خدمات الجمعية، بالإضافة إلى تعافي 429 حالة من فيروس (c) وإدراج 1580 حالة ضمن البرنامج العلاجي لفيروس (B) وزراعة الكبد لـ 40 حالة، وتحويل 4818 حالة للعيادة الاستشارية، وتقديم الخدمات الإشعاعية لـ 3847 حالة، وتقديم الخدمات الاجتماعية لـ 1104 حالات.

وعبّر أمير القصيم عن تقديره للجهود التي تبذلها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد والتي أسهمت في تقديم الرعاية والعناية لمرضى الكبد في جميع أنحاء المملكة، حيث تقدم خدماتها الاجتماعية والطبية والعلاجية في عدد من المناطق، منوهًا بالدور الذي تقوم به الجمعية من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتًا الانتباه إلى أهمية تفعيل اليوم العالمي لالتهاب الكبد لدعم الجهود الرامية للتوعية بأمراض الكبد، مشيدًا بالمبادرات التي تطلقها الجمعية، وتسهم بشكل كبير للوقاية من أمراض ومشاكل الكبد وتقديم العناية لمرضى الكبد في جميع الجوانب المرتبطة بالمرضى.