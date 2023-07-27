الأخبار المحلية

غرمة 100 ألف ريال وسجن وافد سوري انتحل صفة مهندس

27 يوليو 2023 · < 1 minutes

أصدت المحكمة الجزائية حكمها بإدانة وافد سوري بتهمة انتحال صفة مهندس في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على اعتماد مهني.

وقررت المحكمة سجن الوافد السوري 6 أشهر، وفرضت غرامة قدرها 100 ريال.

هذا وأعلنت لهيئة السعودية للمهندسين، اليوم الخميس، ضبط وافد سوري في الرياض قام بانتحال صفة مهندس في وسائل التواصل من دون الحصول على اعتماد مهني.

وأشارت الهيئة إلى اكتمال الاجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وصدر ضده حكم شرعي الحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال.