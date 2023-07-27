غرمة 100 ألف ريال وسجن وافد سوري انتحل صفة مهندس

أصدت المحكمة الجزائية حكمها بإدانة وافد سوري بتهمة انتحال صفة مهندس في وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على اعتماد مهني.

وقررت المحكمة سجن الوافد السوري 6 أشهر، وفرضت غرامة قدرها 100 ريال.

السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بحق مخالفًا لـ #نظام_مزاولة_المهن_الهندسية ضبطته فرق الرقابة والتفتيش في #هيئة_المهندسين pic.twitter.com/sNyNGAGWus — الهيئة السعودية للمهندسين (@Eng_Council) July 27, 2023

هذا وأعلنت لهيئة السعودية للمهندسين، اليوم الخميس، ضبط وافد سوري في الرياض قام بانتحال صفة مهندس في وسائل التواصل من دون الحصول على اعتماد مهني.

وأشارت الهيئة إلى اكتمال الاجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة وصدر ضده حكم شرعي الحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال.