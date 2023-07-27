رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى

تتوالى الإدانات من عدة جهات جراء اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى اليوم الخميس وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى تعرف باسم "خراب الهيكل".

بدورها، أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اقتحام وزيرِ الأمن القومي الإسرائيلي ولفيف من المستوطنين باحة المسجد الأقصى المبارك، منددة بما وصفته بأنها "ممارسات عبثية" متكررة تمسُّ حرمة المقدسات الإسلامية، وتمثل تجاوزاً خطراً للقوانين والأعراف الدولية.

ودعت رابطة العالم الإسلامي إلى أهمية العمل الدولي الجاد على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ التجاوزات التي تقوِّض فُرَص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدةً التأكيد على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحلِّ قضيته، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية المُلحّة.

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