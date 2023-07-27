تأسيس شركة الاستثمار السياحي “أسفار” لجذب 100 مليون زائر بحلول 2030

أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة الاستثمار السياحي السعودي "أسفار"، لدعم نمو قطاع السياحة.

وتستهدف "أسفار" الاستثمار في منظومة السياحة المحلية وإنشاء وتطوير المشاريع والوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة، حسب إفادة صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح الصندوق أن الشركة تستهدف تمكين القطاع الخاص ومنحه الفرص، وجذب 100 مليون زائر محلي ودولي سنوياً بحلول 2030، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة.

اقرأ أيضاً:

مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني

تعزيز قدرات القطاع السياحي

وقال الصندوق إن الشركة تهدف إلى تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، وتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.

وستعمل "أسفار" على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمملكة، الذي يربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا.

تمكين القطاع الخاص

كما ستعمل الشركة على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضاً:

2.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حققتها المملكة بالربع الأول

من جانبه، ذكر مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة مشاري الإبراهيم، أن "أسفار" ستسهم في تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث سيتم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة.