الصحة العالمية: نصف دول العالم لم تبلغ عن أي حالات إصابة بكورونا منذ شهر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ما يقرب من نصف دول العالم لم تبلغ عن أي حالات إصابة بكورونا منذ نحو شهر.

3700 في 28 يوما

وقالت في بيان صحفي، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3700 حالة وفاة مرتبطة بكورونا في الأيام الـ 28 الماضية (26 يونيو إلى 23 يوليو 2023)، مشيرة إلى أنه خلال هذه الأيام الـ 28، أبلغ 52٪ (122 من 234) من البلدان والأقاليم عن حالة واحدة على الأقل - وهي نسبة آخذة في الانخفاض منذ منتصف عام 2022.

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ذكر التحديث الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية، الإصدار 153، الذي نُشر في 27 يوليو 2023، أنه في حين أبلغت خمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، فقد أبلغت منطقة غرب المحيط الهادئ عن زيادة في كل من المرضى والوفيات.

على المستوى القطري، تم الإبلاغ عن أعلى عدد من الوفيات الجديدة لمدة 28 يومًا في البرازيل (769 حالة وفاة جديدة؛ -27٪) ، أستراليا (623 حالة وفاة جديدة ؛ + 82٪)، الاتحاد الروسي (336 حالة وفاة جديدة ؛ -35٪) ، بيرو (218 حالة وفاة جديدة ؛ -13٪) ، وجمهورية كوريا (199 حالة وفاة).