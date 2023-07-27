المخابرات الأمريكية: الصين تمنح روسيا تكنولوجيا عسكرية وتساعدها في تفادي العقوبات

اتهمت المخابرات الأمريكية، اليوم الخميس، الصين بمنح روسيا تكنولوجيا عسكرية ومساعدتها في تفادي العقوبات.

وأفاد تقرير للمخابرات الأمريكية بأن الصين تساعد روسيا في تفادي العقوبات الغربية وتزود موسكو على الأرجح بتكنولوجيا عسكرية وذات استخدام مزدوج لاستخدامها في أوكرانيا.

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وأجرى التقييم مكتب مدير المخابرات الوطنية وأصدرته اليوم اللجنة الدائمة للمخابرات بمجلس النواب بعد رفع السرية عنه، وفقا لـ"رويترز".

وبهدف خفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف ما يقرب من 120 شخصًا وكيانًا، بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حربها على أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة.