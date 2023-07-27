وزير الإعلام اليمني: نثمن دعم المملكة الإضافي بمبلغ 8 ملايين دولار لناقلة النفط “صافر”

ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، دعم المملكة العربية السعودية الإضافي بمبلغ 8 ملايين دولار لناقلة النفط "صافر".

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا): "نثمن الدعم الإضافي الذي اعلنه الاشقاء في المملكة العربية السعودية لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر" بمبلغ 8 ملايين دولار، إضافة إلى مبلغ عشرة ملايين دولار سبق أن تبرع بها الأشقاء بهذا الخصوص".

● نثمن الدعم الإضافي الذي اعلنه الاشقاء في المملكة العربية السعودية لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر" بمبلغ 8 ملايين دولار، إضافة إلى مبلغ عشرة ملايين دولار سبق أن تبرع بها الاشقاء بهذا الخصوص ● هذا الدعم اللامحدود الذي يقدمه أشقائنا واهلنا في المملكة العربية… pic.twitter.com/acgyuXEJMD — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 27, 2023

مواقف السعودية تجاه القضية اليمنية نبيلة

وأضاف: "هذا الدعم اللامحدود الذي يقدمه أشقائنا واهلنا في المملكة العربية السعودية امتدادا لمواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم النبيل والمتواصل للحكومة والشعب اليمني في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، ودلالة على عمق وخصوصية العلاقة بين بلدينا وواحدية الهدف والخطر والمصير المشترك".

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